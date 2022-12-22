В Петербурге обвалились цены на элитную недвижимость

В Петербурге дешевеют квадратные метры. Интересно, что заметнее других дешевеет элитная недвижимость. Как рассказали в «Арендапоиск», в декабре 2022 года элитная недвижимость в городе подешевела на 20-30%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Так, квартиры, которые еще год назад сдавались по цене в 120 тысяч рублей в месяц, сейчас арендуют за 70-80 тысяч рублей. В то же время как пишет «Мойка78«, аренда обычных квартир на Невском проспекте подешевела на 12,5% — с 40 тысяч рублей до 35 тысяч рублей.

При этом в эконом-сегменте цены тоже упали, но не так значительно. Снижение за год составило около 10% — с 30 тысяч рублей в месяц до 25-27 тысяч рублей в месяц.

Агентства недвижимости падение цен связывают с тем, что сейчас снижается спрос со стороны арендаторов.

Ранее сообщалось, что в текущем году активность покупателей на «вторичке» снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводят аналитики ЦИАН.

Среднюю цену квадратного метра на «вторичке» в Петербурге в декабре 2022 года оценивают в 199,7 в тысячи рублей. Это на 2,7% больше, чем год назад. Интересно и то, что в Петербурге заметнее, чем в других городах, сокращалась стоимость «квадрата» — минус 8%. Примечательно, что в Петербурге вторичное жилье на 18% дешевле «первички».