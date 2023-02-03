Беглов подписал закон о новых налоговых льготах для бизнеса

Компании, осуществляющие свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, получат дополнительные налоговые льготы. Соответствующий закон подписал губернатор города Александр Беглов.

«Подписал закон о введении новых налоговых льгот для петербургского бизнеса», – сообщил он в своем официальном telegram-канале.

По его словам, инвестиционные налоговые вычеты, а также другие преференции позволят компаниям как можно быстрее обновить технологическую базу и начать выпуск новой продукции.

«Вырастет количество высокопроизводительных рабочих мест», – добавил Александр Беглов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Армянский фонд «Balchug Capital» Давида Амаряна приобрел бизнес центр «Pulkovo Sky», располагающийся рядом с аэропортом Пулково. Это была одна из самых крупных сделок на офисном рынке города.