С карты Авиасейлс пропали границы стран, включая Россию

Сервис по бронированию авиабилетов «Авиасейлс» показывает только названия стран и городов, но границ между ними – нет. Убедиться вэ том корреспондент Gazeta.spb смог, зайдя на официальный сайт сервиса.

Действительно, пройдя в раздел «Карта цен», можно увидеть только наименования городов и государств, но не линии, их разделяющие. В пресс-службе «Авиасейлс» заявили, что никакого отношения к их отсутствию не имеют: этим занимается сторонняя картографическая компания.

«Специализация сервиса «Авиасейлс» – не карты, а поиск дешевых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом», – цитирует обращение представителей компании РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что некоторые городские сервисы в Санкт-Петербурге перестали работать из-за сбоя. Так, например, сервис «Яндекс. Карты» перестал отслеживать движение общественного транспорта.


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге начали работу над памятником сестрам милосердия
«Петербургтеплоэнерго» развивает систему акустического мониторинга ...
Смольный снова проиграл снегу: рабочая неделя в Петербурге закончилась ...
В России на газификацию выделят 2,3 млрд рублей
С карты Авиасейлс пропали границы стран, включая Россию
Россиянам рассказали, как учитываются выплаты на детей за прошлые месяцы ...
Стоимость новостроек в Петербурге подскочила на 16%
В Невском районе полицейские задержали наркосбытчика