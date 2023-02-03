С карты Авиасейлс пропали границы стран, включая Россию

Сервис по бронированию авиабилетов «Авиасейлс» показывает только названия стран и городов, но границ между ними – нет. Убедиться вэ том корреспондент Gazeta.spb смог, зайдя на официальный сайт сервиса.

Действительно, пройдя в раздел «Карта цен», можно увидеть только наименования городов и государств, но не линии, их разделяющие. В пресс-службе «Авиасейлс» заявили, что никакого отношения к их отсутствию не имеют: этим занимается сторонняя картографическая компания.

«Специализация сервиса «Авиасейлс» – не карты, а поиск дешевых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом», – цитирует обращение представителей компании РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что некоторые городские сервисы в Санкт-Петербурге перестали работать из-за сбоя. Так, например, сервис «Яндекс. Карты» перестал отслеживать движение общественного транспорта.