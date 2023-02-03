«Петербургтеплоэнерго» развивает систему акустического мониторинга теплосетей в Тихвине

«Петербургтеплоэнерго» развивает систему акустического мониторинга теплосетей в Тихвине
Фото: «Петербургтеплоэнерго»

«Петербургтеплоэнерго» будет развивать систему мониторинга состояния теплосетей в Тихвине при помощи акустических датчиков.

Эту тему обсудили на выездном совещании руководители технического блока компаний «Петербургтеплоэнерго» и «Газпром теплоэнерго».

«Участникам совещания продемонстрировали, как данная система позволяет выявлять дефекты трубопроводов на ранней стадии их возникновения. Дополнительный источник данных о состоянии теплосетей обычно «Петербуртеплоэнерго» использует на тех участках, где система теплоснабжения получила высокий процент износа.

Сейчас в Тихвине на тепловых сетях уже установлено 25 акустических датчиков. Данные устройства ведут мониторинг состояния трубопроводов, срок работы которых превышает двадцать лет, а износ – 50%.

Именно благодаря эксплуатации акустических датчиков за последний год удалось не допустить развития двадцати двух повреждений, тем самым опередив возникновение аварийного состояния.

«Эксплуатация в Тихвине системы мониторинга сетей теплоснабжения с помощью акустических датчиков определено высокой степенью износа трубопроводов», — отметил главный инженер «Петербургтеплоэнерго» Денис Матин.

Петербургтеплоэнерго тихвин


 

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