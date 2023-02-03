В Петербурге начали работу над памятником сестрам милосердия

В Санкт-Петербурге началась разработка проекта будущего памятника, посвященного сестрам милосердия. Его планируют разместить в Ленинградской области.

В период Великой Отечественной войны подобных скульптур насчитывалось только 20 тысяч. К настоящему времени в Северной столице есть только один памятник сестрам милосердия.

«Раз мало – значит, точно должны установить. Я считаю, что этим людям надо памятник поставить. Они были ангелами на фронте», – цитирует слова скульптора Бесика Соломонашвили телеканал «Санкт-Петербург».

По его словам, предполагаемая высота статуи составит 3,5 метра. В течение трех месяцев специалисты будут заниматься проработкой, формовкой и литьем в металле. За сезон памятник должен быть готов.

«Мастерская скульптора (Бесика Соломнашвили – прим. ред.) располагается на заводе художественного литья. Он отметил, что 80 процентов памятников, которые стояли в Советском Союзе, были сделаны в этих стенах», – уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

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