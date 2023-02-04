У канадской модели Марии Магдалены взорвался имплант в груди

Еще не так давно модель Мария Магдалена начинала с малого — накачала губы. Но на этом она решила не останавливаться — добавила импланты в ягодицы и грудь. Казалось бы, удивлять больше нечем. Но нет — у модели взорвался имплант.

Теперь одна грудь девушки выглядит значительно больше другой, вторую даже не видно. Правда, модель совсем не в печали из-за этого, а наоборот, только рада. Мария считает, что это делает ее уникальной.

«Стоит ли мне оставить так грудь? Выглядит все это горячо! Обнимаю свою удивительную грудь», — пишет Мария в своих соцсетях.

Девушке 26 лет и она неоднократно признавалась, что она попросту любит пластику и татуировку (на ее теле около 100 татуировок).

Подписчики Магдалены не в восторге от произошедшего, в отличие от самой модели.

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