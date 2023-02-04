Роспотребнадзор рассказал, зачем стоит добавлять в блюда куркуму

Куркума — яркая специя с богатым вкусом. В ней много пользы, но стоит помнить, что этот продукт подойдёт не всем. Об этом сообщает портал «Здоровое питание. рф».

Что касается полезных свойств, то куркума повышает активность собственных антиоксидантных ферментов и уменьшает риск развития некоторых видов рака. Помимо этого, она положительно влияет на скорость работы мозга, а также снижает риски сердечных заболеваний.

Что касается минусов, то надо помнит, что она плохо усваивается в организме, а также не подходят людям, страдающим заболеваниями почек и ЖКТ.

Чтобы повысить биодоступность куркумина, учёные рекомендуют добавлять в блюда с куркумой чёрный перец. Содержащийся в нём пиперин способствует усвоению полезного вещества.

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