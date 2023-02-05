Петербурженка потеряла 340 тысяч из-за безопасных счетов

Вчера, 4 февраля, жительница Петербурга обратилась в отделение полиции, потому что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Она рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудником банка и сообщила, что деньги пенсионерки пытаются украсть мошенники. Чтобы этого сделать не удалось, ей предложили перевести деньги на якобы безопасные счета.

В результате женщина перевела через банкомат 340 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские Московского района задержали ранее судимого гражданина за мошенничество в отношении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В полицию обратилась 87-летняя пенсионерка, она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился юристом и заявил, что ее племянница попала в ДТП.