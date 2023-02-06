МВД РФ: Иностранная преступность в Петербурге снизилась почти на 8%

Несмотря на существенный приток мигрантов в Санкт-Петербург в 2022 году, в городе наблюдается снижение числа преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Результатами анализа криминогенной обстановки в ушедшем году поделились в пресс-службе ГУ МВД России.

«Снятие в начале 2022 года пандемийных ограничений ожидаемо привело к всплеску притока мигрантов в город на Неве. Всего по сравнению с 2021 годом в Петербург въехало на треть больше иностранных граждан», – рассказали в сообщении, уточнив, что во всем регионе, включая Ленинградскую область, на миграционный учет были поставлены свыше 2 миллионов человек.

Отмечается, что некоторые специалисты прогнозировали рост преступлений, совершаемых мигрантами. Реальность отличалась от их предсказаний. Так, по результатам анализ криминогенной обстановки за 2022 год, в целом по региону этот вид преступности сократился почти на 8%.

При этом отдельно в Санкт-Петербурге число преступлений этой категории снизилось еще сильнее: почти на 10%.

«В том числе снижение зафиксировано по линии тяжких и особо тяжких преступлений», – добавили в пресс-службе ведомства. Что интересно, результаты анализа преступлений свидетельствуют о том, что значительный массив преступлений, в первую очередь особо тяжких, совершается в мигрантской среде, между соотечественниками.

По мнению аналитиков Главка причины снижения числа преступлений, совершаемых мигрантами при росте числа приезжих можно объяснить профилактической работой миграционной службы при содействии других полицейских подразделений.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что уходя от полицейской погони, мигрант на каршеринге снес ограждение и уронил машину в Фонтанку.