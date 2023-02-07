Во имя искусства: движение машин ограничат из-за съемок фильма на Васильевском острове 10 и 11 февраля

Из-за проведения съемок художественного фильма «Цербер», в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на два дня частично перекроют движение для транспортных средств. Об этом сообщили на официальном сайте администрации города.

Согласно сведениям, опубликованным городским комитетом по транспорту, с 00:00 до 08:00 утра в пятницу, 10 февраля, будет запрещена остановка на Волховском переулке от Тучкова переулка до дома №4, а также на набережной Макарова от Среднего проспекта Васильевского острова до Волховского переулка.

Кроме того, в субботу, 11 февраля, с 00:00 до 23:59 будет нельзя останавливаться на Тучковом переулке от Волховского переулка до дома №6. Волховский переулок также будет полностью перекрыт от Тучкова переулка до дома №4 – это ограничение будет действовать с 8 часов утра 10 февраля до 23:59 11 февраля.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на мосту Александра Невского сделают выделенную полосу для трамваев.

Василеостровский район перекрытие движения съемки фильма


 

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