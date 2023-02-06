На мосту Александра Невского сделают выделенную полосу для трамваев

Пока станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрыта на капитальный ремонт, на мосту Александра Невского создадут выделенную полосу для трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В целях обеспечения бесперебойного движения трамваев по мосту Александра Невского для перевозки пассажиров в период капитального ремонта станции метро “Ладожская” на мосту будет создана выделенная полоса», – говорится в публикации на официальном сайте Смольного.

Также отмечается, что полоса будет обустроена через обособление трамвайного полотна так называемыми «делиниаторами», – искусственными бордюрами, которые служат как дорожная разметка или разделители полос. В общей сложности в администрации Санкт-Петербурга планируют установить 1 073 дорожных делиниаторов.

«Трамвай № 30 будет курсировать от метро “Ладожская” через “Новочеркасскую” до Площади Александра Невского, а проезд на нем планируется сделать бесплатным», – уточнили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, согласно обновленному техзаданию ремонтные работы на «Ладожской» начнутся 31 марта текущего года, а закончатся 29 февраля следующего.