Магистратуру могут сделать бесплатной учителей с опытом

Магистратуру могут сделать бесплатной для учителей, имеющих высшее образование и рабочий стаж более пяти лет. Авторами инициативы выступили депутаты от «Новых людей» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.

«Лица, имеющие высшее педагогическое образование и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет, вправе повторно получить профессиональное образование по соответствующей их квалификации программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований», – уточняется указывается в тексте законопроекта.

Документ уже направили на получение отзыва в федеральном кабмине, сообщает РИА Новости. Отмечается, что, согласно пояснительным материалам, данная мера будет способствовать достижению национальных целей и стратегических задач развития Россси до 2024 года.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что военнослужащим могут начать присуждать дополнительные баллы при поступлении.

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