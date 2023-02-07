Магистратуру могут сделать бесплатной учителей с опытом

Магистратуру могут сделать бесплатной для учителей, имеющих высшее образование и рабочий стаж более пяти лет. Авторами инициативы выступили депутаты от «Новых людей» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.

«Лица, имеющие высшее педагогическое образование и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет, вправе повторно получить профессиональное образование по соответствующей их квалификации программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований», – уточняется указывается в тексте законопроекта.

Документ уже направили на получение отзыва в федеральном кабмине, сообщает РИА Новости. Отмечается, что, согласно пояснительным материалам, данная мера будет способствовать достижению национальных целей и стратегических задач развития Россси до 2024 года.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что военнослужащим могут начать присуждать дополнительные баллы при поступлении.