Военнослужащим могут начать присуждать дополнительные баллы при поступлении

Сегодня, 7 февраля, в Государственной Думе России в первом чтении планируют рассмотреть инициативу, по которой за срочную службу в армии будут давать дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Предполагается, что это будет касаться любого высшего и среднего профессионального образования и программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, аспирантуры, ординатуры или адъюнктуры», – уточнили в официальном telegram-канале Думы.

Отмечается, что, согласно заявлениям авторов законопроекта, такие изменения поспособствуют «усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Александр Беглов настаивает на предоставлении льгот всем детям мобилизованных: не родным и без опеки.

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Военнослужащим могут начать присуждать дополнительные баллы при поступлении
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