Перед петербургскими вузами поставили задачу готовить кадры для «оборонки»

Перед высшими образовательными учреждениями Санкт-Петербурга в условиях спецоперации возникают новые задачи. В их числе подготовка кадров для «оборонки», о чем в ходе пресс-конференции рассказал ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

«Если страна находится и живёт в режиме СВО, то, очевидно, вузы тоже с этим связаны», – добавил вице-губернатор Северной столицы Владимир Княгинин, также присутствовавший на пресс-конференции, отметив, что в нынешней ситуации перед вузами возникли новые задачи.

Кроме того, в вузах могут появиться новые специализированные программы обучения, связанные с беспилотной авиацией. При этом речь идет о гражданском сегменте, а не о военном, пишет РБК.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что военнослужащим могут начать присуждать дополнительные баллы при поступлении.