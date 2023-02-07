«Лента» опровергла информацию об открытии дискаунтеров

«Лента» не планирует открывать магазины с товарами по низким ценам. Вся связанная с этим информация, которое ранее появлялась в СМИ, является ошибочной, заявили в пресс-службе сети гипермаркетов.

Ранее в средствах массовой информации появлялись данные о том, что «Лента» зарегистрировала новый товарный знак. Это оказалось правдой, но планов по открытию полноценной сети магазинов с недорогой продукции у компании нет:

«У компании “Лента” нет планов по запуску сети дискаунтеров. Заявка в Роспатент подана для регистрации товарного знака для вывески на один магазин, который работает в пилотном режиме», – говорится в сообщении от пресс-службы сети магазинов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Роскачество проверит безопасность самых популярных роллов. Об этом заявил руководитель организации Максим Протасов.

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