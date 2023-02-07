Роскачество проверит безопасность самых популярных роллов

Роскачество проверит безопасность роллов «Филадельфия», которые граждане могут приобрести в ресторанах или службах доставки, а также сетевых магазинах. Об этом рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Закупку роллов «Филадельфия» мы проведем в первую очередь в известных сетевых ресторанах японской кухни, для сравнения часть роллов закупим в московских заведениях премиум-класса, где цена за единицу блюда обычно значительно выше», – рассказ он в ходе международной выставки продуктов питания и напитков «Продэкспо».

Как объяснил Максим Протасов, исследование необходимо, поскольку спрос на блюда японской кухни очень высок, как и запрос потребителей на оценку их качества.

«Главная задача, которую мы перед собой ставим – оценить безопасность роллов по микробиологическим показателям, то есть соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования на производстве и при реализации», – цитирует слова главы Роскачества РИА Новости.

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