Роскачество рассказало, как вернуть деньги за просрочку

Временами, поторопившись или купив большое количество продуктов, можно не обратить внимание на то, что один из товаров просрочен до самого дома. О том, можно ли вернуть деньги за просроченный товар и как это сделать, рассказали эксперты отдела Защиты прав потребителей Роскачества.

При обнаружении просроченного товара необходимо как можно скорее – идеальный вариант: день покупки – обратиться к продавцу того магазина, в котором вы делали покупку. С собой необходимо иметь сам товар, оригинал или копия чека, паспорт или иной документ, подтверждающий личность. В случае, если оплата производилась картой, стоит взять и ее.

«Помните, что Закон “О защите прав потребителей” на вашей стороне», – напомнили в пресс-службе Роскачества, отметив, что, согласно пятому пункту пятой статьи указанного закона, продавать просроченный товар запрещено.

Придя в магазин, следует вызвать администратора и, изложив ему суть вопроса, попросить возврата денег.

«Вы вправе потребовать просмотра записи, чтобы подтвердить, что вы купили просроченный товар», – добавили в сообщении.

При возврате денег может потребоваться заполнить соответствующее заявление и расписаться за их получение либо ждать их поступления на банковскую карту. Если же продавец отказывается возвращать деньги, ему можно направить претензию.

Когда и это не помогло, необходимо обратиться в Роспотребнадзор. Жалобу можно подать лично через канцелярию местного территориального управления, по почте или направить в электронном виде через специальную форму, размещенную на сайте ведомства.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что начиная с 1 февраля в России пройдет эксперимент, целью которого является внедрение системы, исключающей возможность продажи просроченной продукции.