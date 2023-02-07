«Предсказать ничего нельзя»: эксперт рассказал, как обеспечивается безопасность при землетрясениях

Ранним утром 6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,4. Число жертв уже превысило 3,5 тысячи человек и подобную катастрофу прогнозируют и в других частях мира, включая Крым. Gazeta.spb узнала у заведующего лабораторией импульсной энергетики в геофизике Александра Новикова, как обеспечивается безопасность на случай землетрясения.

Прежде всего, он отметил, что отлаженного механизма, позволяющего предсказать время, в которое случится землетрясение, к настоящему времени просто не существует:

«Землетрясения происходят неожиданно: в тех местах и с той магнитудой, которую никто не ждал», – прокомментировал эксперт заявление главного научного сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александра Горшкова о том, что однажды землетрясение, сравнимое по масштабам с турецким может произойти в Крыму. Об этом тот рассказал в интервью РИА Новости.

Точки зрения Александра Новикова придерживается и начальник сейсмической станции «Пулково» Владимир Крумпан. По его словам, легче всего определиться с местом. Также в определенной степени можно спрогнозировать

В связи с невозможностью точно сказать, когда начнутся вибрации, меры по обеспечению безопасности людей приходится предпринимать превентивно. Для определенного региона подготавливается среднесрочных прогноз на основании анализа сейсмической активности, который затем идет в рекомендации. А уже они, в свою очередь, используются в сейсмостойком строительстве, призванном обеспечить здания достаточной устойчивостью к подземным толчкам.

При этом Александр Новиков отметил, что Российской академии наук в настоящий момент ведутся исследования по созданию технологий, способных оказывать влияние на сейсмическую активность:

«Нас интересуют вопросы, связанные с активным воздействием на сейсмический процесс для предотвращения катастрофических землетрясений», – подытожил собеседник издания.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в центральной Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6.