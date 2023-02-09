Никита Пресняков сменил имя для работы в Америке

Что только не сделаешь, чтобы получить какую-никакую популярность за границей. Кто-то начинает вести свои блоги на любом другом языке, кроме русского, кто-то публично высказывается против власти. Никита Пресняков пошел дальше — отказался от своих имени и фамилии ради работы в США.

Теперь его в новостях и социальных сетях можно увидеть под именем Nick Pres.

«Снял клип легендам и уже попал во все СМИ. Не верю, что это происходит со мной», — поделился Пресняков в своих социальных сетях, выделив в новости свое новое имя.

Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем дзен-канале.

общество


 

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