Молоко VS Кисломолочка: что полезнее?

Молоко — важная составляющая нашего рациона. В нём содержится кальций, белок и много полезных витаминов. Однако есть люди, которые попросту не любят молоко или же не переносят лактозу.

Однако, как сообщают специалисты портала «Стоп коронавирус», кисломолочные продукты ничуть не уступают молоку по уровню полезности. Так, именно кисломолочные продукты поддерживают естественную микрофлору кишечника, помогают усваивать микроэлементы из пищи, повышают иммунитет.

Ранее сообщалось, что много работы, постоянный стресс и недостаток сна — все это может привести к такому явлению как хроническая усталость. Но многие недуги можно пресечь, если вовремя обратить внимание на некоторые признаки.

Так, в случае с хронической усталостью , вы можете ощущать беспричинное чувство слабости, в том числе после полноценного сна и отдыха. Рассказываем, как их пресечь.

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