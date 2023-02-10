Петербурженок начали чаще приглашать на «мужскую» работу

Работодатели стали на 34% чаще звать на работу женщин. При этом представительниц прекрасного пола готовы видеть на стройках, в сфере безопасности и IT-индустрии.

Петербурженки оказались на 34% более востребованы среди работодателей, чем в декабре ушедшего года. Как сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter, представительниц «слабого пола» готовы видеть в «мужских» сферах. Это безопасность, добыча сырья, IT-индустрия, производство, сельское хозяйство, стратегия и инвестиции, строительство, транспорт, а также логистика.

Петербурженок стали чаще приглашать и на руководящие должности. Так, женщины получили на 19% приглашений больше, чем в декабре. При этом петербуржцы были востребованы только на 3% чаще.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что больше трети (37%) работающих жителей Санкт-Петербурга вступают в конфликты со своими коллегами.