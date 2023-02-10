Смольный не сможет обеспечить всех петербуржцев противогазами в случае ЧС

В случае чрезвычайной ситуации Смольный сможет обеспечить противогазами только 83% взрослых и 59% детей. При этом защитных сооружений хватит только на 2% жителей.

Петербургские власти не смогут обеспечить все население города противогазами в случае чрезвычайной ситуации. Из проекта изменений в госпрограмму по обеспечению безопасности, который опубликован на сайте Смольного, следует, что в настоящий момент Петербург может обеспечить такой защитой 83% взрослых и 59% детей. Кроме того, защитных сооружений также на всех не хватит: они смогут вместить только 2% петербуржцев.

В городской администрации планируют закрыть все пробелы: противогазы доведут до 100%, а количество перевязочных материалов вырастет на 30%. Имеющиеся бомбоубежища приведут в состояние полной готовности.

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