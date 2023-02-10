Бывшего губернатора Фургала приговорили к «строгачу» за организацию убийств

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Наказание экс-чиновник получил за организацию двух убийств.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии за организацию двух убийств и покушение, совершенных в начале 2000-х. Решение Люберецкого суда Подмосковья передает агентство РИА Новости.

Обвинительное решение суд принял на основе мнения присяжных, которые не смогли оправдать бывшего чиновника и отметили, что снисхождения он не заслуживает.

Так, следствие полагает, что в 2004-2005 годах Сергей Фургал со своими подельниками организовали покушение на бизнесмена Александра Смольского, а также убили предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, которые мешали Фургалу развивать свой бизнес.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге раскрыли дело о похищении и убийстве бизнесмена Марка Горячева.