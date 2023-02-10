В Петербурге раскрыли дело о похищении и убийстве бизнесмена Марка Горячева

Стражи порядка раскрыли дело 26-летней давности о похищении и убийстве бизнесмена Марка Горячева. Из шести подельников подозреваемого в живых остались только трое.

В Петербурге раскрыли дело, которое не давало покоя следователям с 1997 года. Как стало известно нашему изданию, полицейские узнали подробности о похищении и убийстве богатейшего бизнесмена 90-х и бывшего депутата Госдумы Марка Горячева.

Сотрудничать со следствием решил Николай Поляков, который оказался не так давно задержан. Подозреваемый рассказал, что он и его шесть подельников напали на Горячева у Торжковского рынка. После жертву насильно посадили в машину и увезли загород. Там бизнесмена, предположительно, задушили, а затем расчленили. Останки утопили в Финском заливе.

Сейчас из шести фигурантов вместе с Поляковым в живых осталось трое: Кулибаба уже сидит за решёткой, а Дмитрий Скворцов, который после стал помощником замминистра МВД, скрывается за границей.

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