Обгоревший труп женщины обнаружил петербуржец у Красного пруда

Прогулка по Петродворцовому району оказалась не слишком приятной для петербуржца: мужчина обнаружил обгоревший труп женщины у Красного пруда. Полицейские устанавливают причины произошедшего.

В четверг, 9 февраля, утренняя прогулка для одного из жителей Петродворцового района закончилась неприятной встречей. Как стало известно нашему изданию, в этот день около десяти утра мужчина, прогуливаясь по дорожке у Красного пруда, обнаружил труп женщины. Части ее тела были обожжены.

В полиции рассказали, что погибшей на вид около 50 лет, женщина была среднего роста. На месте происшествия стражи порядка обнаружили спички и следы, по которым придется искать преступника. Камер видеонаблюдения поблизости не оказалось.

Труп направили в морг, где специалисты определят точную причину смерти.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что мужчина избил своего сына и спрятал труп в лесу Петербурга.

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