Мужчина избил своего сына и спрятал труп в лесу Петербурга

В отделение полиции обратился пенсионер, который заявил о том, что у него пропал 47-летний сын. Через время нашли труп в лесном массиве села Ушково, а вот подозреваемым оказался сам отец-заявитель. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Он был найден с телесными повреждениями в области головы. По версии следствия отец из-за возникшего конфликта нанес не менее пяти ударов деревянной палкой в область головы сыну. После этого он вывез на автомобиле труп в лесной массив.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что вчера, 10 января, в полицию поступило сообщение о найденном трупе ребенка в квартире на Новосмоленской набережной. Об этом изданию рассказал источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, это был ребенок, который является учеником восьмого класса. Внешних признаков насильственной смерти не было обнаружено. Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.