На Новосмоленской набережной нашли труп восьмиклассника

Вчера, 10 января, в полицию поступило сообщение о найденном трупе ребенка в квартире на Новосмоленской набережной. Об этом изданию рассказал источник в правоохранительных органах.
Как выяснилось, это был ребенок, который является учеником восьмого класса. Внешних признаков насильственной смерти не было обнаружено. Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.
Рядом был найден мобильный телефон, два флакона жидкости для электронного испарителя. Также известно, что ребенок жил в неполной семье с отцом, бабушкой и дедушкой.
Ранее сообщалось, что в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с кошкой. Действия местного жителя привели к смерти животного, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«3 января 2023 года в полицию поступило заявление о том, что мужчина, 1991 года рождения, вечером 1 января во дворе дома 8 по 12-й Красноармейской улице несколькими ударами нанес смертельные травмы кошке», – уточнили в сообщении, отметив, что указанный инцидент произошел в присутствии детей.