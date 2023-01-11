На Новосмоленской набережной нашли труп восьмиклассника

Вчера, 10 января, в полицию поступило сообщение о найденном трупе ребенка в квартире на Новосмоленской набережной. Об этом изданию рассказал источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, это был ребенок, который является учеником восьмого класса. Внешних признаков насильственной смерти не было обнаружено. Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

Рядом был найден мобильный телефон, два флакона жидкости для электронного испарителя. Также известно, что ребенок жил в неполной семье с отцом, бабушкой и дедушкой.

Ранее сообщалось, что в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с кошкой. Действия местного жителя привели к смерти животного, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«3 января 2023 года в полицию поступило заявление о том, что мужчина, 1991 года рождения, вечером 1 января во дворе дома 8 по 12-й Красноармейской улице несколькими ударами нанес смертельные травмы кошке», – уточнили в сообщении, отметив, что указанный инцидент произошел в присутствии детей.

общество


 

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