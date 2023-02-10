ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. При этом есть вероятность, что показатель могут поднять в ближайшее время.

Центральный Банк России (ЦБ) принял решение не повышать ключевую ставку и оставить этот показатель на прежнем уровне — 7,5% годовых. Об этом сказано на сайте регулятора.

«Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности», — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом при усилении проинфляционных рисков ЦБ может принять решение о повышении ключевой ставки — вопрос будет рассматриваться на ближайших заседаниях.

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