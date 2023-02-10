Мошенники нашли новый способ получить чужие деньги с карты

В AppStore появился клон приложения банка ВТБ Онлайн. Мошенники начали обзванивать пользователей от имени организации с требованием установить его.

Мошенники нашли новый способ обмануть пользователей банковских карт. Так, новая схема появилась с приложением банка ВТБ. Как рассказали в пресс-службе организации, в AppStore появился клон под названием «В Банк: Доступ Онлайн».

«Новизна состоит в том, что злоумышленники действуют проактивно и сразу после регистрации приложения стали обзванивать пользователей от имени ВТБ с предложением скачать приложение», — отметили в пресс-службе банка.

Организация уже направила запрос в Apple с требованием немедленно удалить вредоносный ресурс.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что мошенники, позвонив, никогда не здороваются и выдерживают паузу перед тем, как начать говорить.