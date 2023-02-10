Петербуржцев могут обязать убирать экскременты за питомцами в бумажные пакеты

Общественная организация «Российское экологическое общество» потребовало обязать собачников убирать экскременты за своими питомцами в бумажные, а не пластиковые пакеты.

Общественники из «Российского экологического общества» обратились к Российскому экологическому оператору (РЭО) с требованием обязать владельцев собак убирать за животными во время прогулки не в пластиковые, а в бумажные пакеты. Об этом сообщает телеканал 360.

Экологи отмечают, что отходы после выгула собак в России до 4 млн тонн ежегодно. При этом количество животных продолжает расти. Пластик, в который заворачивают продукты жизнедеятельности своего питомца собачники, не разлагается и не перерабатывается.

Инициативу общественников рассмотрят, после чего специалисты РЭО могут задуматься и о разработке соответствующего законопроекта.