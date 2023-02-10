«Кина не будет»: Disney покинет российские онлайн-стриминги

Уже этой весной у российских видеосервисов закончится лицензия на показ фильмов и сериалов компании Disney. Продлевать соглашения американская больше сторона не планирует.

Весной текущего года россияне лишатся фильмов и сериалов американской киностудии Disney. Любители картин “Король лев”, “Зверополис”, “Один дома” и многих других больше не смогут коротать вечер за просмотром знакомых кинолент.

Как рассказали несколько источников изданию «Ведомости», Disney не планирует продлевать контракты с российскими сервисами. Проекты компании уже пропали из каталогов Kion и Wink, однако некоторые онлайн-стриминги ещё пока могут «порадовать» киноманов.

Напомним, что россияне после начала СВО не могут также оценить новинки Disney. Теперь же лишатся и «старинок».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что российский фильм «Чебурашка» уже с первых дней января стал главным героем 2023 года.

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