Стало известно, какой тип рака чаще всего поджидает россиян

Самыми распространенными типами рака у россиян признаны рак трахеи и молочной железы. При этом последний вариант заболевания легче выявить на ранних стадиях.

главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал журналистам агентства РИА Новости о самых распространенных типах рака у россиян.

Так, среди мужчин чаще встречается рак трахеи, бронхов и легкого — этот тип занимает 16,4% от всех типов злокачественных образований. Среди женщин распространен рак молочной железы — его доля составляет 22%. При этом второй тип легче выявить на ранних стадиях.

Отметим, что в Петербурге занимаются профилактикой и лечением подобных заболеваний. До 2024 года в городе будет создано 18 центров амбулаторной онкологической помощи.

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