Аргентина отменит вид на жительство у уехавших из страны россиян-родителей

Россияне, которые получили вид на жительство в Аргентине после рождения в этой стране ребенка, могут лишиться вида на жительство. Такое решение возможно, если новоиспеченный гражданин большую часть времени проводит вне Аргентины.

Аргентина начала отзывать вид на жительство у уехавших после рождения ребенка россиян. Как сообщила глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно в эфире телеканала Canal Cinco Noticas, подобного рода санкции коснутся тех, кто большую часть времени проводит за пределами «новой родины».

«Мы отменяем вид на жительство тех, кто получил его как родитель аргентинца, если они провели больше времени за границей, чем в Аргентине», — заявила Флоренсия Кариньяно.

Чиновница отметила, что нововведения связаны с «безопасностью аргентинского паспорта», который дает право въезжать в страны Евросоюза без виз.

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