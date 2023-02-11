Данные свидетельства о смерти включат в единую систему нотариата

Правительство одобрило инициативу включить в единую информационную систему нотариата данные свидетельства о смерти. Проект внесут в Государственную Думу.

Нотариусы смогут узнать информацию о выданных свидетельствах о смерти. Правительство одобрило проект закона о включении в единую информационную систему нотариата сведений о государственной регистрации смерти, следует из данных сайта ведомства.

Также нотариусы смогут узнать о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти, а также уточнить подлинность подписи переводчика.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — решили в Правительстве.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Правительство приняло законопроект о поддержке российских разработчиков ПО.