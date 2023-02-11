Правительство одобрило идею поддержать разработчиков российского ПО

Правительство приняло законопроект о поддержке российских разработчиков ПО. Документ внесут в Госдуму.

Стало известно, какие решения были приняты на заседании Правительства 9 февраля. Одним из законопроектов, который одобрили в ведомстве, предлагается поддержать разработчиков российского программного обеспечения.

«Законопроект направлен на поддержку российских организаций, осуществляющих деятельность в области разработки программного обеспечения, а также на унификацию подходов государства к регулированию мер государственной поддержки для субъектов экономической деятельности, осуществляющих такую деятельность», — указано на сайте Правительства.

Законопроект внесут в Государственную Думу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов.

законопроект правительство разработчики


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Молодежные конкурсы «съедят» из бюджета Петербурга 124 млн рублей
Слепящее солнце стало причиной шести ДТП на КАД у Большого Обуховского моста
Данные свидетельства о смерти включат в единую систему нотариата
Гонка «Лыжня России» стала самой массовой в Ленобласти
Новым петербургским светофорам дали «зеленый свет»
Петербуржцы начали собирать гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Сирии
Правительство одобрило идею поддержать разработчиков российского ПО
Серебряная ложка пенсионерки стала причиной задержания падкой до чужого ...