Правительство одобрило идею поддержать разработчиков российского ПО

Правительство приняло законопроект о поддержке российских разработчиков ПО. Документ внесут в Госдуму.

Стало известно, какие решения были приняты на заседании Правительства 9 февраля. Одним из законопроектов, который одобрили в ведомстве, предлагается поддержать разработчиков российского программного обеспечения.

«Законопроект направлен на поддержку российских организаций, осуществляющих деятельность в области разработки программного обеспечения, а также на унификацию подходов государства к регулированию мер государственной поддержки для субъектов экономической деятельности, осуществляющих такую деятельность», — указано на сайте Правительства.

Законопроект внесут в Государственную Думу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов.