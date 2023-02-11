Названы районы Петербурга с самыми доступными «однушками»

Средняя цена за «квадрат» в самых недорогих студиях и однокомнатных квартирах на первичном рынке Петербурга составляет 182,2 тысяч рублей.

Стало известно, в каких районах Петербурга можно найти «однушки» и студии по самым низким ценам. По данным Центра оценки и аналитики BN.ru, отправляться на поиски нужно в Красногвардейский, Красносельский и Выборгский районы города.

Так, средняя цена за квадратный метр Красногвардейском районе сейчас составляет 182,2 тысячи рублей. На втором месте расположился Красносельский район с 204,6 тысячами за «квадрат». Немного дороже квартиры в Выборгском районе — цены здесь начинаются с 227,46 тысяч рублей.

Самые дорогие квартиры такого типа можно встретить в Петроградском и Центральном районах — цены здесь стартуют от 405,47 до 420,37 тысяч рублей за квадратный метр.

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