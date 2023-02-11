Популярный маркетплейс решил отучить покупателей от бесплатных пакетов

С 13 февраля Wildberries откажется от бесплатных пакетов в пунктах выдачи. Если покупатель забудет свою сумку, придется заплатить от шести до 15 рублей.

Маркетплейс Wildberries решил отказаться от бесплатных пакетов в своих пунктах выдачи, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе компании. Приходить со своей сумкой нужно уже с 13 февраля, иначе придется раскошелиться: сумма варьируется от шести до 15 рублей в зависимости от карты, которая указана в личном кабинете.

Маркетплейс отмечает, что таким образом заботится об экологии — меньше людей захотят потратить такую сумму на пакет, ведь множество его «собратьев» обычно покоятся в недрах квартир. Таким образом количество пластика уменьшится.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцев могут обязать убирать экскременты за питомцами в бумажные пакеты.