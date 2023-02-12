В IT-сфере прирост в зарплатах за год составил 15%

Средние рыночные зарплатные предложения работодателей (в номинальном выражении без учета инфляции) растут, темпы прироста чуть ниже, чем в прошлом году, но остаются значительными. Об этом Gazeta.SPb рассказали аналитики портала SuperJob.

В IT динамика зарплат выглядит наиболее впечатляюще: +15% за год.

“Самый большой годовой прирост в относительном выражении SuperJob наблюдал в этой сфере в 2021 году: тогда средние зарплаты выросли почти на четверть”,— рассказали эксперты.

Ранее сообщалось, что геополитическая и экономическая ситуации отразились если не на всех сферах, то на очень многих. Не стала исключением и сфера такси. В Общественном совете по развитию такси Gazeta.SPb рассказали, как власти могут помочь отрасли.