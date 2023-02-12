В России хотят ввести для ритейлеров нормативы по обязательной доле отечественной продукции

Замминистра минпромторга РФ Виктор Евтухов предложил ввести обязательства для ритейлеров в виде доли присутствия на полках российской продукции.

«Наша инициатива — ввести обязанность российского ритейла иметь на полках отечественные товары в определённом количестве», — сказал он, передает «Интерфакс».

Из критериев — производство товара в России, а также принадлежность производственных мощностей и товарных знаков гражданам РФ.