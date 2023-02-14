Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов при разборе завалов в Турции

Российские спасатели, которые помогают турецким коллегам разбирать завалы после землетрясения, обнаружили под обломками одного из домов кастрюлю с крупной суммой денег.

В Турции продолжаются работы по ликвидации последствий землетрясения, которое произошло 6 февраля. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, во время разбора завалов российские спасатели, которые помогают турецким коллегам, обнаружили необычную находку.

«При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю наполненную стодолларовыми купюрами», — отметили в ведомстве. Всего кухонная тара «наварила» 150 тысяч «зеленых». Отмечается, что все деньги передали местной полиции под опись.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что группа россиян из 39 человек была эвакуирована из зоны землетрясения в Турции.