Группа россиян из 39 человек была эвакуирована из зоны землетрясения в Турции

Группа россиян из 39 человек была эвакуирована из зоны землетрясения в Турции. Об этом написало посольство РФ в Анкаре в своем телеграм-канале.

«Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы», — говорится в сообщении ведомства.

Сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники Посольства и Генконсульства в Анталье. Борт предоставила компания «Росатом», возводящая первую в Турции АЭС «Аккую».

Ранее сообщалось, что у отельеров Петербурга, кажется, дела стали налаживаться. По данным на январь 2023 года, средняя загрузка номеров в отелях города на Неве составила 47,1%. И дальше — только лучше, полагает основатель и руководитель Hotel advisors Сергей Данильченко.

С его слов, внешние события вряд ли окажут существенное влияние на положение дел, а средняя загрузка номеров возрастет еще на 10-11%, если сравнивать с прошлым годом.