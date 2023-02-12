Уходили, но обещали вернуться: отели Петербурга вновь наполнятся европейцами

У отельеров Петербурга, кажется, дела стали налаживаться. По данным на январь 2023 года, средняя загрузка номеров в отелях города на Неве составила 47,1%. И дальше — только лучше, полагает основатель и руководитель Hotel advisors Сергей Данильченко.

С его слов, внешние события вряд ли окажут существенное влияние на положение дел, а средняя загрузка номеров возрастет еще на 10-11%, если сравнивать с прошлым годом. Он также обратил внимание на то, что средняя цена номера за ночь составила 4407 рублей, что на 10,9% выше, чем в 2022 году. В феврале ожидается рост и этого показателя — ориентировочно +8-9%, говорит Данильченко.

Генеральный менеджер отеля River Palace Евгений Жук соглашается с коллегой, отмечая, что прогнозы вполне реалистичны. С его слов, показатели вырастут в том числе за счет международного туризма.