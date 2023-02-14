Разыскиваемого мобилизованного гранатометчика задержали на Хасанской улице

В Петербурге задержали мобилизованного помощника гранатометчика, который сбежал из военной части. Ранее разыскиваемого «воина» судили по статье о наркотиках.

В Петербурге на Хасанской улице 13 февраля задержали жителя Невского района, который попал под частичную мобилизацию. Как стало известно нашему изданию от источника в правоохранительных органах, подозреваемого позвали служить помощником гранатометчика, однако мужчина в начале декабря, «тяготясь обязанностями военной службы, совершил самовольное оставление части и скрылся в неизвестном направлении».

Также известно, что несостоявшийся воин ранее был осужден по статье о незаконном обороте наркотических веществ. В настоящий момент фигуранта отпустили по подписке о невыезде.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что протезисты и врачи других специальностей, призванные в рамках частичной мобилизации, будут освобождены от службы.

новости СПб розыск частичная моблизация


 

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