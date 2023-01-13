Протезистов освободят от частичной мобилизации

Протезисты и врачи других специальностей, призванные в рамках частичной мобилизации, будут освобождены от службы. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовит идеи до 1 февраля. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Кремля.

«Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов», а – уточнили в сообщении.

Также в поручении указаны врачи-ортопеды и «врачи иных специальностей», призванные в рамках частичной мобилизации. Они должны быть освобождены от службы к 1 февраля 2023 года.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что многодетные отцы с тремя детьми останутся без отсрочки от мобилизации. Об этом сообщила депутат Государственной Думы Депутат Госдумы Нина Останина в своем официальном telegram-канале.