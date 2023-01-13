В Госдуме рассказали, что многодетных отцов лишат отсрочки от мобилизации

Многодетные отцы с тремя детьми останутся без отсрочки от мобилизации. Об этом сообщила депутат Государственной Думы Депутат Госдумы Нина Останина в своем официальном telegram-канале со ссылкой на члена Совета по правам человека (СПЧ) Ирину Киркову.

«К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми», – говорится в сообщении.

Как рассказала Нина Останина, ссылаясь на Ирину Киркову, соответствующий документ направили в военкоматы под конец 2022 года. Его подписал экс-начальник генштаба Валерий Герасимов.

Отмечается, что официальные органы пока никак не прокомментировали указанную ситуацию.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в планах правительства нет новой волны частичной мобилизации.

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