Госдума пожалуется миру на военно-биологическую деятельность США

В Госдуме рассмотрят проект постановления об обращении палат Федерального Собрания к парламентам стран мира из-за военно-биологической деятельности США за пределами их страны.

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании, которое пройдет 14 февраля в полдень, обсудят проект обращения к парламентам стран мира. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вопрос будет касаться США и их военно-биологической деятельности за пределами страны.

«…будет рассмотрен проект постановления об обращении палат Федерального Собрания к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами их территории», — указано в плане мероприятий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в текущем году город выделит 345 млн рублей на содержание специализированной техники, необходимой для предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

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