Петербург планирует защититься от ЧС за 345 млн рублей

В текущем году город выделит 345 млн рублей на содержание специализированной техники, необходимой для предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

В Петербурге продолжают готовиться к последствиям возможных чрезвычайных ситуаций. Так, в 2023 году на содержание специальной техники, необходимой для предупреждения и ликвидации таких происшествий, выделят 345 млн рублей. Деньги пойдут в государственные унитарные предприятия, отметили в Смольном.

Напомним однако, что в настоящий момент в случае чрезвычайной ситуации Смольный сможет обеспечить противогазами только 83% взрослых и 59% детей. При этом защитных сооружений хватит только на 2% жителей. Дефицит постараются закрыть в ближайшее время.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что владелец автомобиля Nissan застрял в сугробе, после чего вышел на дорогу вытаскивать машину. В этот момент в него влетела автомобилистка, которую также занесло на скользкой трассе.