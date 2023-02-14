В Петербурге потратят 22,5 млн рублей на производство «Подорожника» в форме брелока

В Петербурге нашли компанию, которая выпустит более 332 тысяч брелоков проездной карты «Подорожник». На эти цели из бюджета выделят 22,5 млн рублей.

ГКУ «Организатор перевозок» заключил контракт с ООО «Наш город» на производство новой партии проездных карт «Подорожнык» в форме брелока. За 2023 год компания изготовит более 332 тысяч мини-версий, на что из бюджета уйдет 22,5 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе Комитета по транспорту, «Подорожники» в форм-факторе брелока продаются в Петербурге с 2016 года. За это время было реализовано почти 400 тысяч экземпляров. При этом выигравшей компании заказали на год почти столько же тысяч карт.

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Напомним, что с 1 января в городе обновились тарифы за проезд в общественном транспорте. «Покататься» на метро по «Подорожнику» обойдется в 49 рублей, а на наземном транспорте — 44 рубля.