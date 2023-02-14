Переводим стрелки: в Госдуме предложили вернутся к сезонному времени

Депутат Госдумы Михаил Матвеев направил в правительство законопроект о переходе на летнее и зимнее время. «Это просто астрономия», — отметил представитель от КПРФ.

В России могут снова перейти на зимнее и летнее время. Соответствующий законопроект в правительство внес депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Необходимость такого решения связана с сокращением светового дня и нарушениями сна у населения.

Как написал в своем Telegram-канале Матвеев, средний солнечный полдень в регионах с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября не должен наступать раньше 13:10 часов по местному времени, однако это астрономическое требование выполняется только в 12 субъектах страны из 89.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Госдуме позитивно смотрят на ограничения по выезду за рубеж для российских депутатов.

Госдума законопроект


 

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