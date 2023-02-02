В Госдуме позитивно смотрят на ограничения по выезду за рубеж для депутатов

Запрет чиновникам на отдых за пределами Российской Федерации получил положительный отклик в Государственной Думе. Инициатива Евгения Пригожина будет рассмотрена профильными комитетами, заявил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Некоторое время назад российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к нему с просьбой законодательно запретить российским чиновникам выезжать из страны на отдых в течение спецоперации. Соответствующее письмо было опубликовано пресс-службой компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену.

«Инициатива Евгения Пригожина […] безусловно заслуживает внимания. Целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство обсудим с коллегами из других профильных комитетов в ближайшее время», – написал Василий Пискарев в своем официальном telegram-канале.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Государственная Дума в двух чтениях поддержала законопроект, разрешающий не разглашать декларации депутатам.